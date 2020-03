Coronavirus: Japonia a amânat vizita de stat a preşedintelui chinez Vizita de stat a presedintelui chinez Xi Jinping in Japonia, prevazuta initial pentru aceasta primavara, a fost amanata din cauza epidemiei mondiale de coronavirus, a anuntat joi purtatorul de cuvant al guvernului nipon, informeaza AFP. "Vizita de stat a presedintelui Xi in Japonia va fi organizata la un moment propice pentru ambele parti", a declarat Yoshihide Suga in fata jurnalistilor de la Tokyo, adaugand ca o noua data va fi fixata pe cale diplomatica. "Cea mai mare provocare pentru cele doua tari ale noastre este in prezent impiedicarea noului tip de coronavirus. Este necesar sa facem din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

