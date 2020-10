Japonezii vor primi gratis cate o doza de vaccin impotriva coronavirusului, potrivit unei masuri adoptate vineri de Ministerul Sanatatii din Japonia, in efortul de a reduce incidenta COVID-19 in aceasta tara, transmite agentia de presa Kyodo. Masura vizeaza prima doza de vaccin pentru fiecare persoana, pe fondul incertitudinii in acest stadiu legate de numarul necesar de administrari a unui vaccin. Un reprezentant al Ministerului Sanatatii japonez a precizat ca urmeaza sa se decida oficial daca masura se va aplica si cetatenilor straini rezidenti in Japonia. Guvernul japonez incearca sa asigure…