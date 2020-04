Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern i-a trimis un mesaj personal infirmierei care l-ar fi ajutat pe premierul britanic Boris Johnson sa se recupereze dupa COVID-19, informeaza luni dpa potrivit Agerpres. In cadrul conferintei sale zilnice de presa, luni, Ardern a declarat ca a incercat sa…

- Premierul britanic Boris Johnson a facut „progrese foarte bune” in ceea ce privește recuperarea sa dupa infectarea cu coronavirus, se arata intr-un comunicat al biroului sau, scrie digi24.ro

- Boris Johnson nu este inca 'in afara pericolului' si trebuie sa-si 'dea timp' pentru a-si reveni dupa infectia cu coronavirus, a declarat vineri tatal premierului britanic, Stanley Johnson, intr-un interviu la BBC, transmite AFP. Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, a…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a urat premierului britanic Boris Johnson, internat ca urmare a infectarii cu noul coronavirus si transferat in cursul dupa-amiezii de luni la terapie intensiva, "sa depaseasca rapid aceasta incercare", informeaza AFP. "'Tot sprijinul meu lui Boris…

- Premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica dupa zece zile de izolare in urma infectarii cu coronavirus, va mai ramane internat, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Prim-ministrul s-a simtit bine noaptea trecuta la spitalul (St.) Thomas din Londra si este bine dispus.…

- Anthony Joshua, campion mondial la box, categoria grea, in versiunile IBF, WBA si WBO, s-a izolat, dupa ce a flat ca Prințul Charles a fost testat pozitiv la coronavirus de tip nou. Boxerul britanic participase cu 16 zile in urma la doua reuniuni la Westminster Abbey, unde s-a aflat si Printul Charles,…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…