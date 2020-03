Coronavirus: Izolaţi în case, italienii încearcă să facă haz de necaz pentru a-şi învinge teama Mai degraba respectuosi fata de cuvantul de ordine al guvernului #iostoacasa (eu raman in casa), italienii, izolati in locuintele lor pentru a se pune la adapost de un inamic invizibil, fac haz de necaz pentru a-si invinge teama, relateaza marti AFP. Daca aplauzele lor pentru personalul medical sau cantecele lor de la balcoane au suscitat elogii in intreaga lume, italienii rivalizeaza acum si la capitalul "creativitate copilareasca", pe grupuri de discutii si pe retele sociale, in conditiile in care nu se mai pot intalni cu prietenii la cafenele. Pentru ca, de sapte zile, singurele deplasari permise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

