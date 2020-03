Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre valorile grupului Cris-Tim a fost, inca de la inființare, grija pentru oameni, astfel ca am decis sa ne implicam, alaturi de Andreea Marin și Fundația „Prețuiește Viața”, prin donarea unor alimente care sa fie distribuite persoanelor care fac parte din categorii cu risc mare de imbolnavire…

- Gonzalo Higuain (32 de ani), atacantul argentinian al lui Juventus Torino, a parasit Italia, chiar daca se afla in carantina din cauza pandemiei de coronavirus. Higuain a plecat pentru a-și vizita mama grav bolnava, aflata in Argentina. ...

- Gonzalo Higuain, fotbalistul lui Juventus, a intrerupt carantina impusa de clubul sau in contextul pandemiei de coronavirus si a plecat in tara sa, Argentina, cu un avion privat, scrie presa internationala, citata de Agerpres.Higuain era de saptamana trecuta in carantina la Torino, ca si ceilalti…

- Un cetațean bulgar cu simptome de coronavirus a fugit dintr-un spital din Galați și a bagat șapte persoane intr-un centru de carantina dupa ce a calatorit cu acestea intr-un microbuz. Bulgarul a fost prins de polițiști și s-a ales cu dosar penal, transmite Mediafax.

- Diego Armando Maradona, 59 de ani, a fost plasat in carantina, ca masura de precautie, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza presa internationala. Decizia a fost luata de oficialii clubului Gimnasia y Esgrima La Plata. "Cu Maradona, luam masuri de precautie. Este izolat intr-o camera, singur,…

- Familiile de romani din Codogno, Italia au intrat in carantina, dupa ce mai multe cazuri de coronavirus au fost depistate in localitate. Scolile si restaurantele au fost inchise, iar copiii au fost testati pentru coronavirus. Potrivti statisticilor, in oraș sunt inregistrati 355 de romani, potrivit…

- Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus de pe nava de croaziera Diamond Princess, unde se afla mai mulți romani, a crescut cu 67, sambata, in vreme ce oficialii SUA au anunțat ca vor lua masuri pentru evacuarea cetațenilor americani, noteaza South China Morning Post.Alte 67 de persoane aflate in…

- Un jurnalist chinez care a criticat autoritațile din Wuhan cu privire la modul in care au gestionat criza creata de epidemia de coronavirus a fost dat disparut. Ulterior, rudele și prietenii au fost informați ca Chen Qiushi a fost plasat forțat in carantina, scrie CNN, potrivit digi24.ro.Chen…