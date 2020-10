Stiri pe aceeasi tema

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, care a confirmat astfel informatii aparute in presa privind noi masuri pentru tinerea sub control a raspandirii coronavirusului, relateaza DPA, potrivit…

- Dupa introducerea unor noi masuri de securitate sanitara domneste confuzia pe aeroporturile din Italia. Pasagerii care se intorc din vacanța din unele state europene aflate pe lista roșie vor fi testati obligatoriu. Sunt vizați italienii care revin din Spania, Croația, Malta și Grecia, potrivit stiri.tvr.ro.…

- In timp ce multi romani se revolta pentru ca sunt obligati sa poarte masca de protectie in aer liber, in zonele aglomerate, belgienii nu au nicio problema cu respectarea regulilor! Guvernul le-a spus sa o poarte din clipa in care ies din casa, atunci asta fac. Nu au o problema cu masca nici macar atunci…

- Italia a anuntat vineri extinderea unei reguli de carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Masura fusese adoptata saptamana trecuta ca parte a masurilor impotriva extinderii infectarilor cu coronavirus si ar fi incetat vineri.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit, joi, 30 iulie 2020, intr-o ședința extraordinara in care a fost dezbatuta și aprobata Hotararea nr.42/2020, privind obligativitatea purtarii maștii in spații deschise, pe toata durata starii de alerta. Masura vine pe fondul creșterii…

- Dupa ce Italia a impus carantina romanilor si bulgarilor, organizatorii turneului de la Palermo au cerut o derogare pentru jucatoarele inscrise la aceasta competitie, in special Simona Halep, noteaza news.ro."Am trimis de urgenta o scrisoare ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, cerand o…

