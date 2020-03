Doi antreprenori italieni au conceput un proiect capabil sa transforme un tip de maști pentru scufundari comercializate la Decathlon in aparate respiratorii de urgența. Și asta, datorita unor supape speciale, tiparite 3 D. Noile ventilatoare sunt folosite deja in spitalul din Chiari, scrie “Corriere della Sera”. Potrivit cotidianului italian, prototipul supapelor și noua conexiune cu The post CORONAVIRUS. Italienii, idee ingenioasa și pentru romani. Maștile pentru scufundari, transformate in ventilatoare pentru terapie intensiva / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…