- Italia a cerut miercuri noi masuri de precauție in cazul pasagerilor care calatoresc in Uniunea Europeana din țarile din afara blocului comunitar pentru a preveni raspandirea coronavirusului, anunța Reuters . Italia a suspendat toate zborurile din Bangladesh pentru o saptamana datorita „numarului semnificativ”…

- Germania va continua sa actualizeze recomandarile de calatorie pentru Turcia, a declarat joi ministrul de externe german Heiko Maas, precizand ca toate deciziile Berlinului in aceasta privinta sunt luate in coordonare cu Uniunea Europeana si se bazeaza pe date sigure despre infectia cu noul coronavirus…

- Profesorul Alexandru Rafila a comentat, joi, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania ocupa locul 3, depașita doar de Portugalia și Suedia. Astfel, Romania este inclusa in zona galbena a infectarilor cu coronavirus din Uniunea Europeana.…

- Proces colectiv la adresa Germaniei, dupa ce țara a vrut sa ajute migranții din țarile in care exista conflicte. Mii de migranti dau in judecata autoritatile germane pentru modificarea, in timpul crizei cauzate de noul coronavirus, a regulilor privind durata in care ei trebuie sa revina in tara unde…

- Membrii Comisiei de cultura a Parlamentului European (CULT) au solicitat alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul Uniunii Europene pentru sustinerea culturii si a presei, indica un comunicat postat marti pe site-ul PE. Eurodeputatii au trimis o scrisoare comisarilor europeni Mariya Gabriel (inovare,…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, considera ca este "exclusa" impunerea in Uniunea Europeana de masuri coercitive de urmarire prin telefon in vedere trasarii lanturilor de contaminare cu noul coronavirus, transmite duminica AFP. Breton a facut aceste remarci in contextul in care…