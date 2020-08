Stiri pe aceeasi tema

- Italia a anuntat duminica inchiderea discotecilor in aer liber si impunerea purtarii mastilor in locurile publice seara, pentru a combate o revenire a epidemiei de coronavirus, transmite AFP. Ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a semnat un decret ce intra in vigoare luni. Purtarea mastii devine obligatorie…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus din Italia, prima tara europeana care a fost grav afectata de epidemie, a fost saptamana trecuta de peste doua ori mai mare fata de cele inregistrate in urma cu trei saptamani, iar varsta medie a persoanelor care au contractat virusul a scazut sub…

- Masura se aplica pasagerilor care sosesc in autogara Tiburtina din Roma și face parte din ordonanța semnata de președintele regiunii Lazio, Nicola Zingaretti. Autoritațile italiene din regiunea Lazio sunt ingrijorate indeosebi de numarul mare de femei romance care lucreaza ca ingrijitoare pentru…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters. ”Virusul…

- Austria nu iși redeschide deocamdata granița cu Italia, potrivit unui anunț facut de ministrul de Externe Alexander Schallenberg, citat de agenția ANSA. „Deschidem spre 7 țari vecine și nu vor mai exista controale, ca inainte de pandemie. Datele nu ne permit deschiderea graniței cu Italia, dar intenționam…