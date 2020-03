Coronavirus Italia. Un român din Lombardia, depistat pozitiv cu COVID-19 „Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile italiene, un cetatean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infectie cu COVID-19”, a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica, dupa ora 22.00.„Cetațeanul are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu”, se mai precizeaza in comunicat.Este al treilea cetațean roman din diaspora infectat cu coronavirus. Primii doi au fost cei din Japoni, de pe nava Princess Diamond. Aceștia s-au vindecat și urmeaza sa revina in țara. Romanul depistat pozitiv din Lombardia este al noualea roman infectat cu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 5 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…

- Romania: Șase cazuri de imbolnavire, 38 de persoane in carantina #Covid-19 Un numar de 38 de persoane sunt în carantina institutionalizata la nivel national pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID-19 (coronavirus), iar alte 11.311 de persoane sunt…

- Noi cazuri de infectare cu noul coronavirus Doua cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, miercuri, în România. Este vorba despre un barbat în vârsta de 71 de ani din Suceava, care s-a întors din Italia acum o saptamâna si este…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in Italia.Femeia din Timișoara este in stare buna, in timp ce…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in perioada 13-17 ianuarie, au fost raportate inca 92 de cazuri nou confirmate, in 11 judete.Astfel, in Suceava au fost raportate 21 de cazuri, in Salaj si Timis - cate 15, in Satu Mare - 13, in Neamt…

- Prima intrunire din anul 2020 a Asociatiei Aeroporturilor din Romania a avut loc, astazi, la Hotelul Alpin din Poiana Brasov. La invitatia presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Veștea, si a presedintelui Asociatiei Aeroporturilor din Romania, David Ciceo, au raspuns directorii generali…

- La eveniment participa 19 alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina, in total, peste 500 de participanti. Fotoreporterul Dan Lunca a surprins mai multe instantanee de la eveniment. VEZI MAI MULT: GALERIE…