Coronavirus: Italia trimite 20.000 de specialişti suplimentari în spitale pentru a face faţă virusului Guvernul italian a decis sambata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari in spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP.



Potrivit masurii, luata la finalul unui consiliu de ministri maraton care s-a incheiat tarziu in noapte, numarul paturilor din unitatile de primiri urgente ar trebui sa ajunga de la 5.000 la 7.500, adica o crestere de 50%, si se prevede totodata dublarea numarului de locuri in unitatile de pneumologie si boli infectioase.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Zingaretti, președintele Partidului Democrat din Italia, a anunțat ca a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. ”Ma simt bine”, a spus Zingaretti, potrivit Repubblica.it.”Doctorii mi-au spus ca sunt pozitiv la testul pentru coronavirus. Ma simt bine, dar trebuie sa stau acasa in urmatoarele…

- Guvernul italian a decis sambata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari in spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP, citata de Agerpres.Citeste si: Beuran…

- Guvernul italian a decis sambata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari in spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP.

- Guvernul italian a decis sâmbata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari în spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Potrivit masurii,…

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Muzeul Luvru, cel mai vizitat din lume, nu si-a deschis portile duminica dimineata, din cauza unei sedinte a conducerii cu personalul, in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Le Figaro potrivit news.ro.“A existat o reuniune de informare intre angajatii muzeului si conducere, cu privire…

- Lituania a anunțat astazi primul caz de infectare cu noul coronavirus, la o femeie care s-a intors saptamana aceasta dintr-o vizita in Verona, Italia. Guvernul lituanian a anuntat ca femeia a fost...

- Culmea ironiei, in Iran. Viceministrul Sanatatii s-a facut remarcat in ultimele zile prin declaratii prin care nega existenta virusului la un numar mare in tara sa. El a declarat ca daca exista un sfart din cifrele oficiale, el isi va da demisia.La doar cateva ore, tocmai el a fost depistat pozitiv…