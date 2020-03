Stiri pe aceeasi tema

- Cinci noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost depistate in vama, la persoane care incercau sa intre in Romania venind din Italia. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 44. Este vorba de 5 barbați de 22, 30, 34, 36 și 57 de ani veniți prin vama, din Italia, in data de 9.03.2020, care…

- Ryanair a anuntat luni ca a renuntat la alte zboruri internationale catre Italia si la curse aeriene in interiorul tarii, dupa ce Guvernul de la Roma a impus restrictii de calatorie in nordul tarii, pentru a limita extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Incepand de miercuri, 11 martie, toate școlile din Romania se vor inchide pentru o saptamana, pentru prevenirea raspandirii coronavirus. Exista posibilitatea prelungirii acestei masuri, in funcție de cum vor decurge lucrurile in perioada urmatoare. In Romania s-a depistat pana-n prezent 15 cazuri de…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania. Știre in curs de actualizare.

- Se pare ca cel mai sumbru scenariu incepe sa se adevereasca. Avem primul pacient suspect de coronavirus din Prahova. Este vorba despre o persoana care a venit din Italia, dintr-una din zonele aflate pe lista celor afectate de virusul Wuhan. Pacientul, din Urlati, se afla acum sub observatie. …

- Armenia va inchide "pentru doua saptamani" frontiera sa terestra cu Iranul si va suspenda legaturile aeriene cu aceasta tara unde numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus este in crestere, a anuntat duminica prim-ministrul Nikol Pasinian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Legaturile…

- Turcia iși va inchide granița cu Iran, ca o masura de precauție care sa stopeze posibila raspandire a noului coronavirus, a anunțat duminica ministrul Sanatații Fahrettin Koca, potrivit Mediafax. Epidemia de coronavirus face noi victime in Iran. Cel mai recent bilant indica opt decese si 43 de imbolnaviri.…