Italia se confrunta cu 'ora sa cea mai intunecata', lupta impotriva crizei declansate de noul coronavirus, a declarat premierul italian Giuseppe Conte, intr-un interviu acordat luni, citand o sintagma apartinandu-i premierului britanic Winston Churchill, potrivit dpa.



'In ultimele zile, m-am gandit la ceea ce am citit la Churchill: este ora noastra cea mai intunecata, dar o vom depasi', a declarat Conte in ziarul La Repubblica.



Duminica, Agentia italiana pentru protectie civila a anuntat ca numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a crescut…