Coronavirus: Italia se aprovizionează cu ventilatoare şi măşti din China Italia va primi din China mai multe echipamente de necesitate critica pentru combaterea epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul de externe Luigi Di Maio, potrivit DPA.



Este vorba de aproximativ 140 de ventilatoare si 5 milioane de masti pentru fata care se vor adauga livrarilor chineze care au sosit vineri, scrie Di Maio pe pagina sa de Facebook, adaugand ca Beijingul trimite si inca doua echipe medicale.



Italia se confrunta cu o penurie grava de masti si ventilatoare. Di Maio spune ca tara va lua masuri legale impotriva oricarei tari care incearca sa blocheze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

