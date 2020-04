Bilantul deceselor provocate de epidemia de COVID-19 a crescut vineri in Italia cu 766 de cazuri, fata de 760 inregistrat in urma cu o zi, ajungand la un total de 14.681, a informat Agentia de protectie civila, potrivit Reuters. De asemenea, de joi pana vineri au fost inregistrate inca 4.585 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, fata de 4.668 in intervalul anterior de raportare. De la debutul epidemiei, pe 21 februarie, numarul total a ajuns la 119.827 de persoane contaminate. Vineri a fost cea de-a cincea zi consecutiva in care numarul de cazuri noi s-a mentinut in intervalul 4.050-4.782,…