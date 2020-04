Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Premierul italian insista ca doar coronabondurile ar putea salva Europa de dezastrul provocat de COVID-19. De ce se opun Germania și Olanda Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a pledat din nou pentru mai multa solidaritate europeana si emiterea de eurobonduri ca raspuns la consecintele economice ale…

- BUCUREȘTI, 30 mart - Sputnik. Pentru o parte a presei italiene, Bruxellesul abandoneaza peninsula in voia sorții. Nu ezita sa vorbeasca despre o Uniune Europeana „urata” și „moarta”. „Daca UE nu este de acord, proiectul european s-a incheiat”. Niciodata, pro-europeanul Corriere della Sera…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata seara ca vor fi distribuite bonuri alimentare celor mai defavorizate persoane, afectate in special de oprirea economiei italiene din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP. Guvernul a deblocat fonduri de circa 400 de milioane de euro…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata seara ca vor fi distribuite bonuri alimentare celor mai defavorizate persoane, afectate in special de oprirea economiei italiene din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP, citata de Agerpres. Guvernul a deblocat fonduri de circa 400 de milioane…

- Giuseppe Conte are ca poza de profil la Whatsapp o imagine cu John Fitzgerald Kennedy si citatul: "Fiecare reusita începe cu decizia de a încerca". Însa, în acest moment dramatic, premierul italian citeaza un alt om de stat anglo-saxon: "În aceste zile mi-am…

- Premierul italian a anunat o extindere a zonei rosii de combatere a coronavirusului pe teritoriul intregii tari. Giuseppe Conte a afirmat ca decizia a fost luata pentru a ii proteja pe cei mai vulnerabili. Toate intrunirile publice vor fi interzise. Conte a declarat ca masurile vor intra in vigoare…

- Pneumonia Covid-19 se dovedește benigna în patru cazuri din cinci și mortala în numai 2,3% din cazuri, potrivit unui studiu vast facut în China pe mai mult de 70.000 de persoane. Boala aparuta în decembrie la Wuhan (centru) a contaminat peste 72.000 de persoane, din care aproape…