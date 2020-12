Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian planifica noi restrictii legate de coronavirus pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou, a anuntat prim-ministrul Giuseppe Conte marti intr-un interviu, citat de DPA. ‘Acum avem nevoie de alte masuri restrictive’, a declarat Conte pentru ziarul La Stampa, fara a oferi mai multe detalii.…

- Guvernul italian a decis sa introduca limitari stricte in ceea ce privește calatoriile de Craciun si Anul Nou, in incercarea de a tine sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2. Cabinetul premierului Giuseppe Conte a convenit asupra masurilor. la o intalnire care a avut loc in aceasta dimineața.…

- Guvernul italian a decis sa introduca limitari stricte la calatoriile de Craciun si Anul Nou, in incercarea de a tine sub control raspandirea coronavirusului, relateaza DPA. Cabinetul premierului Giuseppe Conte a convenit asupra masurilor la o intalnire care a avut loc la primele ore ale diminetii de…

- In incercarea de a tine sub control raspandirea coronavirusului, guvernul italian a decis sa introduca limitari stricte la calatoriile de Craciun si Anul Nou, potrivit DPA. Cabinetul premierului Giuseppe Conte a convenit asupra masurilor la o intalnire care a avut loc la primele ore ale diminetii de…

- Guvernul italian condus de Giuseppe Conte a decis sa introduca limitari stricte cu privire la calatoriile de Craciun si Anul Nou, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului si a emis un decret legislativ valabil in perioada sarbatorilor de iarna, conform La Repubblica. Vor fi interzise deplasarile…

- Sarbatorile de iarna din acest an vor fi cat se poate de triste in Europa. Dupa ce Comisia Europeana a recomandat slujbele online au urmat recomandarile și impunerile guvernamentale din țarile membre ale UE. Italia și Spania au anunțat deja restricții și limitari importante ale mobilitații cetațenilor…

- 193 de aeroporturi din Europa risca sa intre in faliment daca traficul aerian nu isi va reveni in curand. 250.000 de joburi sunt in pericol, transmite mediafax, citata de tvr . Consiliul International al Aeroporturilor avertizeaza ca 193 de aeroporturi risca sa demareze procedurile de faliment daca…

- Italia a inregistrat 10.010 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore și 55 de decese. Cu toate ca numarul deceselor este in scadere fata de ziua precedenta, Italia are al doilea cel mai mare numar de decese de pe continent, dupa Marea Britanie, potrivit Reuters, citata de Hotnews.Este cel mai mare…