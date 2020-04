Stiri pe aceeasi tema

- Carantina nationala din Italia pentru incetinirea propagarii noului tip de coronavirus va fi probabil prelungita pana dupa 1 mai, a declarat vineri seful Agentiei de Protectie Civila din Italia, Angelo Borrelli, la postul public de radio RAI, informeaza Reuters.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 11.591 de morti in Italia, cu 812 decese in plus fata de duminica, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum a ajuns la 101.739, informeaza...

- CORONAVIRUS. Italia continua sa fie una dintre țarile care sufera din plin din cauza pandemiei de COVID-19. Bilanțul morților din ultimele 24 de ore e, totuși, intr-o ușoara scadere fața de ultimele doua zile. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 756 de persoane in precedentele…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in lume a depasit 600.000 de la depistarea virusului in urma cu trei luni in China, potrivit cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, scrie The Guardian.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- A plecat din Romania in urma cu 16 ani, iar acum lupta sa-i salveze pe cei infectați cu coronavirus. Angelica Coroiu este o infirmiera care lucreaza intr-un spital din Genova, Italia. In plina pandemie de COVID-19, femeiea a facut un apel disperat catre romani."Cine ma cunoaște, știe ca nu public niciodata…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…