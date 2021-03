Coronavirus: Italia nu renunţă la festivalul cântecului italian Sanremo, desfăşurat totuşi fără public Ca in fiecare an, festivalul cantecului italian Sanremo va acapara saptamana aceasta intreaga atentie a tarii si se va impune pandemiei de coronavirus, care nu a putut reduce la tacere acest mare concurs muzical, desfasurat totusi anul acesta fara public, relateaza luni EFE. Teatrul Ariston din Sanremo (nor-vestul tarii) va gazdui de marti pana sambata (2 - 6 martie) cea de-a 71-a editie a acestui festival, infiintat in 1951 si unul dintre cele mai longevive din lume, dar care anul acesta a fost amanat cu o luna in contextul crizei sanitare. Italia nu a renuntat insa la Sanremo, unul dintre evenimentele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

