- Masurile de carantina impotriva propagarii noului tip de coronavirus in regiunea italiana Lombardia si in alte parti din nordul Italiei ar trebui extinse si la restul tarii, a declarat liderul opozitiei Matteo Salvini, informeaza luni dpa potrivit Agerpres. "Trebuie sa protejam tara prin extinderea…

- Numarul de persoane infectate cu coronavirus a crescut peste noapte in Spania si ajuns de la 469 duminica, 8 martie, la 979 pe 9 martie. Capitala Spaniei, Madrid, este cea mai afectata de virusul chinez, unde numarul persoanelor infectate s-a dublat de la o zi la alta. Pana in acest moment,…

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie,...

- Iranul este a doua cea mai afectata țara dupa China, inaintea Italiei. Virusul din China a afectat mai multe persoane aflate la conducerea tarii. Un parlamentar ales in urma scrutinului din 21 februarie si unul dintre consilierii ayatohalui a murit din cauza coronavirusului. Citeste si: Carantina…

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…

- Ludovic Orban a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ii primeasca pe romanii care se intorc din Italia. Premierul a anunțat ca exista mai multe locuri unde aceștia pot fi bagați in carantina, in cazul in care sunt infectați cu coronavirus, informeaza Digi 24.“Suntem cu procedurile de achiziție…