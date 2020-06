Coronavirus: Italia interzice utlizarea compartimentelor de bagaje din cabina avioanelor Depozitarea bagajelor de tip carry-on în compartimentele de bagaje din cabina avioanelor care sosesc sau pleaca din Italia este de acum înainte interzisa din motive sanitare, a anuntat vineri Autoritatea aeronautica civila italiana (ENAC), transmite AFP.



În aceste conditii, pasagerii vor putea lua la bordul avioanelor doar bagaje suficient de mici pentru a încapea în spatiul de sub scaunul din fata, a precizat un purtator de cuvânt de la ENAC.



Autoritatea aeronautica a precizat ca interdictia vizeaza evitarea contactelor între pasageri



