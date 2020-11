Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza dpa. Alte masuri cu acelasi scop sunt inchiderea muzeelor, inchiderea mallurilor in weekend si introducerea…

- Germania a anuntat un record de cazuri zilnice de la inceputul pandemiei cu peste 11.000 de contaminari confirmate; si Ungaria a batut in aceasta luna record dupa record. Sunt conditiile in care o parte a Europei se baricadeaza impotriva coronavirusului. Irlanda este prima care a revenit de azi-noapte…

- Speranza a declarat ca este necesara adoptarea de noi masuri restrictive, dupa un regim mai relaxat de cateva saptamani, pentru a se evita instaurarea carantinei la nivel national. Italia a depasit vineri 5.000 de noi cazuri zilnice de imbolnavire cu COVID-19 pentru prima data din luna martie. Numarul…

- Persoanele care ajung in Italia din Romania și din Bulgaria trebuie sa intre și de acum incolo in izolare la domiciliu, pentru 14 zile. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a semnat un nou decret care va intra in vigoare incepand de luni, prin care sunt prelungite toate masurile de restrictie adoptate…

- Procuratura Romei a deschis o ancheta pe numele prim-ministrului si al cabinetului de ministri, in urma plangerilor depuse de asociatii, de cetateni si de mai mulți avocati din Italia, noteaza Mediafax. Cabinetul de ministri, in frunte cu premierul Giuseppe Conte, a primit joi instiintarea ca va fi…