Stiri pe aceeasi tema

- Italia inaspreste din nou regulile destinate combaterii pandemiei din cauza cresterii numarului cazurilor de infectare, fiind desemnate trei noi zone roșii incepand de duminica, a anuntat ministrul sanatatii Roberto Speranza, informeaza dpa.

- Italia inaspreste din nou restricțiile pentru combaterea pandemiei din cauza numarului crescut de cazuri, desemnand duminica trei zone drept zone roșii, a declarat sambata ministrul Sanatații, Roberto...

- Italia inaspreste din nou restricțiile pentru combaterea pandemiei din cauza numarului crescut de cazuri, desemnand duminica trei zone drept zone roșii, a declarat sambata ministrul Sanatații, Roberto Speranza. In noile zone roșii – Lombardia, Sicilia și provincia autonoma Bolzano – oamenilor li s-a…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Guvernul Croatiei va impune noi restrictii asupra vietii sociale de Craciun si Anul Nou in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza vineri dpa. Intre 23 decembrie si 8 ianuarie, oamenii nu vor putea sa-si paraseasca cantoanele de resedinta, a declarat vineri, la Zagreb,…

- Autoritatile sud-coreene au anuntat joi inasprirea masurilor de distantare fizica in regiunea capitalei Seul dupa s-au inregistrat in ultimele zile cifre maxime de contagieri dupa perioada de vara cu virusul SARS-CoV-2, relateaza EFE. Nivelul 1.5 de restrictii (al doilea dupa o scara de cinci) a intrat…

- Italia intra in lockdown joi seara, la ora locala 22.00, pana pe 3 decembrie. Restricțiile sunt diferențiate pe regiuni, in funcție de amploarea raspandirii coronavirusului: regiuni roșii, portocalii și galbene.

- Noile restrictii inasprite asupra vietii publice au intrat in vigoare sambata in Slovacia, in contextul in care tara continua pentru a doua zi testarea in masa. Republica Ceha a inregistrat in premiera peste 15.000 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore.