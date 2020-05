Coronavirus Italia: "From Russia with love": manevră de PR sau operațiune sub acoperire? Operațiunea de ajutor a Rusiei în Italia în contextul pandemiei de Covid-19 a fost numita &"From Russia with Love&". Ceea ce s-a presupus inițial a fi o acțiune de PR arata mai mult a spionaj, potrivit unor surse EURACTIV Bulgaria. Experții militari ruși au ales sa curețe terenuri și structuri din imediata apropiere a unor baze ale SUA și NATO, citeaza EurActiv.ro.



Se pare ca, atunci când Putin i-a propus ajutorul premierului italian Giuseppe Conte, Rusia a considerat ca a primit un cec în alb și s-a grabit sa-și ofere sprijinul într-un stil propriu, fara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și China continua sa fie competitori pentru Statele Unite, iar Armata americana iși continua pregatirea pentru situații neprevazute, chiar și in contextul creat de pandemia de Covid-19, a anunțat luni secretarul american al apararii, Mark Esper. La o dezbatere a Institutului Brookings, el a spus…

- BRUXELLES, 26 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, spune ca anumite țari UE și NATO nu se pot adresa Moscovei pentru ajutor din cauza presiunilor exercitate asupra lor de anumiți aliați, relateaza Sputnik France. ”Am aflat din diverse surse ca anumite țari…

- „Dupa cum am vazut in ultimele saptamani, poate aparea o criza in orice moment și intr-un mod pe care nu l-am anticipat”, a spus Solberg, in cadrul conferinței sale de presa comuna cu ministrul Apararii, Frank Bakke-Jensen. Potrivit lui Solberg, criza Covid-19 a aratat o mare unitate in țara sa. „Acest…

- Numarul infectarilor zilnice creste de sapte zile consecutiv. Potrivit datelor oficiale, epidemia s-a soldat cu 18 morti in Rusia, iar 121 de persoane s-au vindecat. Camera inferioara a Parlamentului rus (Duma) si-a dat acordul initial marti pentru o propunere legislativa care ii va permite…

- Armata rusa a anuntat duminica trimiterea a circa 100 de virologi militari "experimentati" in Italia, unde sambata s-au inregistrat aproape 800 de decese in 24 de ore din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP."O suta de virologi si de epidemiologi cu o mare experienta in lupta impotriva…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP. Presedintele rus Vladimir Putin „a confirmat…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP.Presedintele rus Vladimir Putin "a confirmat…

- Lombardia, regiunea cea mai afectata din Italia de epidemia de COVID-19, unde s-au inregistrat peste 16.000 de cazuri, dintre care 1.640 de decese, a deplans faptul ca doar 60% din populatia sa respecta masura impusa de autoritati de a ramane in locuinte, potrivit unui program de monitorizare a telefoanelor…