Coronavirus: Italia este în "zona roșie" de Paște, dar călătoriile în străinătate sunt permise Italienii nu pot ieși din propria localitate în "zona portocalie" și din propria locuința în "zona roșie", dar se pot deplasa între regiuni pentru a ajunge la un aeroport și a zbura în strainatate în vacanța de Paște. Cu turismul eliminat în mod substanțial în Italia, izbucnește polemica în fața unui comunicat transmis de Ministerul de Interne, aparut în cotidianul "Corriere della Sera", care explica modul în care "sunt justificate deplasarile care au ca scop sosirea în punctul de plecare al acestui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

