Coronavirus: Italia depășește China în ceea ce privește numărul de morți Italia a depașit joi seara China în ceea ce privește numarul deceselor provocate de coronavirus, cu 427 de decese în 24 de ore, astfel încât bilanțul se agraveaza la un total de 3.405, potrivit AFP.



Italia devine astfel prima țara în ceea ce privește numarul de decese provocate de pandemia de Covid-19, în fața Chinei (3.245), Iranului (1.284) și Spaniei (767).



Italia a anunțat primele doua decese în 22 februarie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

