- Cabinetele medicale, saloanele de coafura, masaj si infrumusetare, florariile vor putea fi deschise din 27 aprilie, cu conditia aplicarii masurilor de protectie a clientilor si angajatilor, precizeaza Guvernul de la Berna. "Daca situatia o va permite, scolile publice si restul magazinelor…

- Ministrul italian al educatiei a anuntat vineri ca scolile din intreaga tara vor ramane inchise dupa data limita actuala de 3 aprilie din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Reuters potrivit Agerpres. "Scopul nostru este de a ne asigura ca elevii se intorc la scoala doar atunci cand suntem…

- Potrivit Independent, aproape 680.000 de de masti de protectie, printre ele si masti speciale folosite de medici, au fost confiscate in cadrul unei operatiuni de combatere a traficantilor. Ministrul ceh de Interne a precizat furnizorul de echipamente medicale a crescut pretul in ultimul minut. …

- Pana astazi, 16 martie ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București,…

- Guvernul german a anuntat ca va sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus cu cel putin 550 de miliarde de euro, potrivit AP si AFP.Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, precizeaza ca "nu exista o limita superioara a creditului oferit de KfW (banca de dezvoltare detinuta de stat), acesta…

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- Italia inchide școlile și universitațile din țara pana la mijlocul lunii martie din cauza raspandirii alarmante a infecțiilor cu coronavirus, a declarat astazi ministra Educației din Italia, Lucia Azzolina, scrie Rai News .

- Guvernul Italiei a anuntat, miercuri seara, inchiderea tuturor scolilor si universitatilor in perioada 5-15 martie din cauza epidemiei generate de coronavirus, informeaza cotidianul Corriere della Sera, potrivit MEDIAFAX."Nu a fost o decizie usoara, am asteptat avizul Comisiei stiintifice.…