- Premierul interimar Ludovic Orban le spune romanilor sa fie calmi și sa se informeze din surse oficiale, sa urmareasca ce comunicate dau instituțiile direct implicate in privinta coronavirusului. Epidemia de coronavirus care a bagat in carantina mai multe localitati din Italia pun in alerta si autoritatile…

- Ludovic Orban și-a exprimat parerea despre coronavirus inainte de ședința plenului reunit pentru acordarea votului de investitura a noului Executiv. Premierul desemnat a precizat, luni, ca nu sunt cazuri de coronavirus in Romania. Totodata, a facut un apel la calm, solicitand oamenilor sa acorde credibilitate…

- "Romania se afla in fața unui pericol iminent provocat de coronavirus. Cred ca intram in alta etapa politica, e cazul ca toți politicienii sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri catre cetațeni" a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedinței conducerii partidului.…

- Masuri luate de autoritatile romane Toate persoanele care sosesc în România din localitatile afectate de coronavirus în nordul Italiei vor intra în carantina timp de 14 zile. Decizia a fost luata de Ministerul Sanatatii si se aplica acelor care au calatorit în…

- Epidemia de coronavirus face noi victime in Iran. Cel mai recent bilant indica opt decese si 43 de imbolnaviri, scrie Reuters, citat de Agerpres.Iranul a inregistrat 15 noi cazuri de infectari cu noul coronavirus. In prezent, numarul imbolnavirilor se ridica la 43, iar bilantul deceselor a ajuns la…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…

- Bulgaria intentiona sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro, pana la finele lunii aprilie 2020. Recent, insa, Parlamentul de la Sofia a adoptat un act legislativ care prevede ca Guvernul poate face acest lucru…

- ​Guvernul își va asuma raspunderea pe bugetul pentru 2020, intenționând sa vina în parlament pe 23 decembrie, potrivit unor surse liberale. Saptamâna trecuta, Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii pe Legea bugetului de stat, în cazul…