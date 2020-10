Coronavirus Italia: Armată pe străzi, masca obligatorie și în aer liber, iar localurile se închid până ora 22 Armata pe strazi, un numar limitat de persoane la petreceri și ceremonii private și închiderea localurilor în jurul orei 22.00. Odata cu creșterea alarmanta a numarului infecțiilor, sosesc și noile masuri pentru limitarea raspândirii lor. În Italia, numarul internarilor la ATI, precum și cel al deceselor este în creștere. Din acest motiv, dupa decizia de a cere Parlamentului prelungirea starii de urgența pâna la sfârșitul lunii ianuarie, guvernul Conte se pregatește sa lanseze o noua ordonanta referitoare la situația de urgența Coronavirus, potrivit Rador… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

