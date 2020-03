Stiri pe aceeasi tema

- 2.158 de oameni si-au pierdut viata, dintre care 1.420 doar in regiunea Milano, in Lombardia (nord). Contagiunea nu da semne de incetinire, in conditiile in care autoritatile au descoperit 3.200 cazuri pozitive suplimentare.

- Spania a ajuns a doua tara din Europa grav afectata de coronavirus, dupa Italia. Autoritatile au anuntat ca luni la pranz se inregistrau 9.191 de persoane infectate, dintre care mai bine jumatate in Madrid. 309 persoane au murit, in timp ce 540 au fost declarate vindecate. Mortalitatea se…

- Numarul deceselor provocate in Italia de coronavirus a ajuns astazi la 1.441, inregistrandu-se inca 175 de morti doar in ultimele 24 de ore, potrivit autoritaților italiene . Este totuși un numar mai mic de morți fața de ziua precedenta, cand se...

Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.

- Italia este cea mai afectata tara din Europa de pandemia Covid-19, depasind joi pragul de 1.000 de decese, ajungand la un total de 1.016. Seful Protectiei civile Angelo Borrelli a anuntat ca sunt 15.113 de persoane infectate, cu 2.651 mai multe decat in ziua precedenta.

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…

- Numarul deceselor provocate in Italia de epidemia de coronavirus a crescut cu 27 in ultimele 24 de ore, ajungand la 79, a comunicat marti Agentia de protectie civila, transmit Reuters si dpa. In acelasi timp, au fost recenzate 2.502 cazuri de contaminare, fata de 2.036 consemnate luni, ceea ce inseamna…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…