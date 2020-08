Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 31.920 pacienți au fost declarați vindecați și 7.497 pacienți asimptomatici…

- Numarul de cazuri cunoscute de infectii cu coronavirus a depasit 20 de milioane, potrivit unui bilant actualizat luni al Universitatii Johns Hopkins cu sediul in Statele Unite, noteaza DPA, citata de Agerpres.Din cele 20.001.019 de cazuri globale inregistrate de cercetatori, mai mult de 5 milioane erau…

- Cele mai recente cifre oficiale venite de la autoritați sunt ingrijoratoare. Romania a depașit pragul de 1.300 de cazuri noi in decurs de 24 de ore. S-a aflat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.356 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Grupul de […]

- Italia a depasit joi pragul de 35.000 de decese cauzate de COVID -19, cu inca 20 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat Protectia Civila, relateaza AFP preluat de agerpres. Bilantul s-a ridicat joi seara la 35.017 de morti, dintre care 16.775 in Lombardia, regiunea de nord care a fost prima si…

- BULETIN DE PRESA din data de 15.07.2020 In ultimele 24 de ore, 274 de polițisti din cadrul Inspectoratului de Post-ul Dambovița a depașit pragul de 1000 de cazuri de coronavirus. Peste 100 refuza internarea sau s-au externat la cerere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Statele Unite au raportat peste 2,5 milioane de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus la nivel national, potrivit unui bilant publicat de Johns Hopkins University, informeaza DPA. Totodata,...

- Totodata, cel putin 125.435 de decese au fost atribuite virusului care cauzeaza COVID-19 in Statele Unite, numarul victimelor fiind mai mare decat in oricare alta tara. Cresterea numarului de cazuri de infectare este notabila in aceasta perioada in special in statele din sudul si vestul Statelor Unite,…

- Statele Unite ale Americii au depasit, marti, pragul de 100.000 de decese epidemice, arata datele colectate de portalul Worldmeters. In ultimele 24 de ore, SUA a inregistrat 774 de noi decese din cauza COVID-19, ceea ce duce numarul total al persoanelor care au murit dupa ce au fost infectate cu noul…