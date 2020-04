Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar o luna inainte ca UE sa se arunce intr-un efort comun pentru achiziția de echipamente medicale de protecție și de ventilatoare, guvernele europene au comunicat Bruxelles-ului ca au tot ce le trebuie și ca nu este nevoie de noi rezerve, arata documentele oficiale citate de Reuters.”Lucrurile…

- Germania a ridicat interdictiile pentru exporturile de echipamente medicale, care au fost introduse la inceputul lunii martie pentru a evita o criza de masti, ochelari si manusi de protectie, a anuntat joi Ministerul Economiei, in contextul in care autoritatile se lupta cu limitarea raspandirii coronavirusului,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a multumit marti Chinei pentru ajutorul sau in lupta impotriva noului coronavirus, acuzand Uniunea Europeana ca i-a abandonat tara privand-o de echipamente de protectie, relateaza AFP. Comisia Europeana a decis sa limiteze exporturile de materiale precum masti, ochelari…

- China a trimis 30 de aparate de ventilare pulmonara, dar si 5.500 de costume de protectie si 400.000 de masti catre Milano.Shanghai-Milano a fost traseul zborului care a dus in Italia 30 de aparate de ventilare pulmonara, 5.500 de costume de protectie, dar si 400.000 de masti, scrie Mediafax. Autoritatile…

- Potrivit executivului comunitar, Italia a activat Mecanismul de Protectie Civila al UE pentru a cere materiale necesare combaterii raspandirii coronavirusului, solicitand concret masti sanitare, noteaza Agerpres .Comisarul european pentru gestiunea crizelor, Janez Lenarcic, a repetat pozitia Comisiei…

- Consiliul Concurentei investigheaza cresterea excesiva a preturilor la produsele si echipamente de protectie medicala. Epidemia de coronavirus a facut sapte victime in Italia si a bagat in carantina cel putin 10 localitati din tara cu cea mai mare comunitate de romani. In plina epidemie de gripa si…

- Un virus deosebit de periculos ameninta tomatele si ardeii din Franta dupa ce a afectat mai multe state mari producatoare de legume din Europa (Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie) precum si Turcia, SUA si China, a anuntat marti Agentia pentru Alimentatie, Sanatate,

- Cel putin 250 de francezi si peste 100 de cetateni ai altor state membre ale UE vor fi repatriati cu doua avioane care vor decola din Wuhan, orasul chinez aflat in carantina din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat marti Comisia Europeana (CE).Prima aeronava urmeaza sa decoleze din Franta…