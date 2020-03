Numarul persoanelor care au murit in Italia din cauza coronavirusului a ajuns marți la 12.428, cu 837 noi decese inregistrate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor difuzate de Agenția italiana pentru Protectie Civila și citate de Hotnews. De asemenea, numarul cazurilor noi de infectare a crescut in ultima zi cu 4.053‬ (un numar aproape egal cu cel de luni – 4.050), indicand o tendința de incetinire a apariției de noi cazuri in peninsula.Numarul total al cazurilor de Covid-19 confirmate in Italia a ajuns astfel marți la 105.792 (fața de 101.739 cu o zi in urma).Dintre toți cei inițial infectați…