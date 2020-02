Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, miercuri dimineata, Grupul de Comunicare Strategica a precizat ca 26 de persoane se afla in carantina, iar alte 2.077 de persoane sunt monizorizate la domiciliu, acum autoritatile au facut un nou anunt. Astfel, nu mai putin de 28 de persoane se afla in carantina, in Braila.

- Niciun caz de coronavirus nu a fost confirmat pana acum in Romania, au anuntat marti autoritatile. Totusi, nu mai putin de 21 de romani se afla in carantina, dupa ce au revenit in tara din zone afectate de coronavirus. Alte persoane, in cazul carora riscul este mai mic, se afla in izolare la domiciu.Potrivit…

- Veste buna pentru elevii din caminul Colegiului Karpen din Bacau. Prefectul județuluIui a anunțat, marți, ca internatul nu va mai fi folosit drept centru de carantina pentru persoanele care vin din zonele afectate de coronavirus. Concret, acesta a anunțat ca s-a gasit o alta locație, mai exact, o…

- Maramuresenii care au ajuns in ulimile zile in tara din zonele din Italia afectate de coronavirus, au fost plasati in carantina a domiciliu de catre autoritatile maramuresene. Printre cei aproape 100 se afla sapte elevi si doi profesori de la Colegiul National „Mihai Eminescu” din Baia Mare. Elevii…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” din Timisoara a luat unele decizii in contextul imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, cursurile cu predare in limbile engleza si franceza se vor suspenda 14 zile.

- Autoritațile de sanatate publica din Romania vor include persoanele care sosesc in Romania din localitațile afectate din regiunea Veneto și din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitați in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in țara in condiții…

- O femeie din Timis a alertat, duminica, autoritatile, ca fiicele sale se afla intr-o aeronava si vin din zona afectata de coronavirus in Italia. Autoritatile s-au mobilizat si au facut verificari, dupa aterizarea cursei de Bergamo, pe Aeroportul Timisoara.Femeia a anuntat, duminica dimineata,…

