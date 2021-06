Coronavirus: Israelul reinstituie unele restricţii, pe măsură ce varianta Delta avansează Israelul a reimpus unele restrictii legate de coronavirus dupa o crestere a infectiilor provocate de varianta Delta, cu obligativitatea purtarii mastii la punctele de trecere a frontierei, in facilitati medicale si principalul aeroport international, relateaza miercuri DPA. Ministerul Sanatatii a anuntat miercuri ca regulile vor intra imediat in vigoare. In plus, amenzi echivalente cu aproximativ 1.500 de dolari vor fi acum impuse parintilor ai caror copii incalca reglementarile de carantina. Persoanele care au fost vaccinate sau s-au insanatosit dupa boala au fost anuntate ca trebuie sa intre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

