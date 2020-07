Coronavirus: Israelul numeşte primul său ''ţar'' al coronavirusului Dupa mai multe saptamani de deliberari, guvernul israelian a anuntat joi numirea primului sau "tar" al coronavirusului, in contextul in care numarul de infectari a trecut de "linia rosie" indicata de autoritati si au loc zilnic proteste in legatura cu gestionarea acestei crize, relateaza dpa si AFP. Israelul a inregistrat aproximativ 2000 de cazuri noi de contaminare in 24 de ore, conform celor mai recente date comunicate miercuri seara de Ministerul Sanatatii. Ministrul israelian al sanatatii, Yuli Edelstein, a afirmat anterior ca, daca se ajunge la 2000 de infectari pe zi, va fi acel "stegulet… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

