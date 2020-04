Coronavirus: Israelul introduce obligativitatea portului măştilor în public Guvernul israelian a emis marti un ordin privind obligativitatea portului mastilor de protectie in public pentru a limita raspandirea COVID-19, informeaza Reuters. De asemenea a fost aprobat un calendar pentru restrictii mai aspre de calatorie pentru sarbatoarea Pastelui evreiesc sau Pesah, care incepe miercuri, cand familiile se aduna pentru cina de Seder care comemoreaza exodul biblic din sclavia din Egipt. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a spus ca, in acest an, cina ar trebui sa fie o afacere in familie, limitata la membrii gospodariei, intr-o tentativa de a tine sub control rata infectarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

