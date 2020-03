Coronavirus: Israelul interzice deplasările 'neesenţiale' Israelul a interzis marti deplasarile 'neesentiale' si a suspendat transportul public nocturn, inasprind masurile deja stricte adoptate pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza AFP.



Locuitorii nu pot iesi din casa decat "pentru a merge sa cumpere alimente si medicamente, sa consulte un medic sau sa se deplaseze la locul de munca, unde nu trebuie sa existe mai multe zece persoane", a dispus Ministerul Sanatatii, care a anuntat de asemenea suspendarea transportului public de noapte.



"Nu trebuie sa iesiti din casa pentru a merge in parcuri, pe terenurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a raportat vineri numai opt noi cazuri de contaminare cu coronavirus, cea mai scazuta cifra de la inceputul publicarii de statistici asupra epidemiei la mijlocul lunii ianuarie, relateaza AFP. Dintre aceste cazuri suplimentare, cinci au fost inregistrate in orasul Wuhan, epicentrul bolii COVID-19,…

- Tehnicianul echipei Sivasspor, Riza Calimbay, a anuntat, miercuri, ca gruparea turca le-a interzis jucatorilor deplasarile in afara Turciei, in contextul epidemiei de coronavirus.“Am avut astazi o sedinta cu echipa. Le-am interzis dinainte jucatorilor sa plece in strainatate in zilele libere.…

- Spania, acolo unde traiesc aproape un milion de romani, a luat masuri drastice de protectie fata de raspandirea coronaviruslui. Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza,…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Ministerul Sanatatii din Israel a cerut cetatenilor sa voteze luni la alegerile parlamentare fara sa se teama de infectarea cu coronavirus, transmite DPA. 'Sunteti in siguranta daca votati. Nu ezitati', le-a transmis duminica alegatorilor Moshe Bar Siman Tov, director general in minister, printr-un…

- ​Israelul a decis sa interzica alergatorii straini la maratonul de la Tel Aviv, pentru a evita o eventuala propagare a coronavirusului în aceasta tara.3000 de sportivi straini ar fi trebuit sa participe la cursa programata vineri.Aproape 1000 de alergatori de origine asiatica îsi…

- Un doctor tailandez sustine ca a tratat cu succes un pacient infectat cu coronavirus din Wuhan folosind un cocktail de antivirale, potrivit unui comunicat emis duminica de Ministerul Sanatatii.

- Victor Costache ministrul Sntii a solicitat specialitilor în sntate public un Plan de aciune suplimentar pentru prevenirea i limitarea îmbolnvirilor prin grip precum i pregirea unui set de msuri pentru intervenia sistemului de sntate public în cazul apariiei îmbolnvirilor cauzate...