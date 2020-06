Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a aprobat miercuri, pentru a doua oara in acest an, folosirea tehnologiei serviciilor secrete pentru a monitoriza pacientii cu COVID-19, dupa ce aceasta a mai fost utilizata din martie si pana la inceputul acestei luni, relateaza agentia EFE.Masura ce are ca obiectiv stoparea…

- Direcția de Sanatate Publica anunța ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 28 cazuri de infectare cu COVID-19. Patru dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private. Au fost confirmate 397 de cazuri de infectare cu coronavirus in județul Buzau. Peste…

- Guvernul uneia dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemida de COVID-19 incearca sa stimuleze cetațenii sa mearga in concedii. Acesta le ofera bonusuri de vacanța ce pot ajunge pana la 500 de euro. Autoritațile incearca sa revigoreze turismul dupa o perioada lunga in care țara a fost in stare…

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- Guvernul israelian a inceput efectuarea de teste pentru detectarea anticorpilor COVID-19 pe 100.000 de cetațeni, intr-una dintre cele mai mari astfel de campanii din lume. Autoritațile spun ca scopul campaniei este de a preveni apariția unui al doilea val al pandemiei de COVID-19 in aceasta țara, informeaza…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat ca in condițiile in care numarul cazurilor de infectare nu crește necontrolat, vor fi impuse cu siguranța noi masuri de relaxare. Raed Arafat a declarat la Antena 3 ca suntem chiar in scadere in ceea ce privește numarul cazurilor…

- Guvernul ceh intentioneaza sa relaxeze masurile de izolare instituite pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar care au asfixiat economia, dupa ce numarul noilor cazuri de infectare a scazut in ultimele zile, urmarind acum daca tendinta se va...