Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica aceasta ca Israelul ia in considerare, pe fondul amplificarii epidemiei de coronavirus, extinderea restrictiilor de intrare pe teritoriul sau pentru turistii din toate tarile, decizie ce va intrerupe efectiv turismul strainilor in Israel, informeaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, Netanyahu a spus ca, daca aceasta decizie va fi luata, ea va obliga pe oricine soseste in Israel sa se plaseze in carantina pentru 14 zile. De asemenea, potrivit premierului, decizia va fi luata dupa o consultare cu experti in domeniul sanatatii,…