Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii a precizat intr-un comunicat transmis marti seara ca linia de productie pentru aparate de ventilat mecanic a fost inaugurata in departamentul de productie clasificata a rachetelor al Industriei Aerospatiale Israeliene (IAI), noteaza Agerpres ."Israelul trebuie sa dezvolte capacitati…

- Israelul modifica o parte din liniile sale de productie de rachete pentru a fabrica aparate de ventilat mecanic, pentru a acoperi deficitul national de echipamente medicale folosite in tratarea pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit DPA, citata de Agerpres. Ministerul Apararii a precizat intr-un…

- Companiile americane Ford si General Electric (GE) s-au angajat sa produca 50.000 de aparate de ventilatie pulmonara in 100 de zile, pentru a contribui la combaterea epidemiei de COVID-19, informeaza dpa.

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat, vineri, la Digi24, ca Romania va ajunge la peste 2.000 de infectari, adica in scenariul 4 al epidemiei de coronavirus in cateva zile. Rafila a spus ca cel mai tare il ingrijoreaza capacitatea de la Terapie Intensiva, pentru…

- Unul dintre cei mai mari producatori de sisteme pentru acoperisuri din Romania, atat dupa volum cat si dupa cifra de afaceri, a inaugurat miercuri, la Baicoi, noua facilitate de productie, in urma unei investitii de 44,5 milioane de lei.

- Tehnologia este, cu siguranța, cuvantul cheie al anului 2020, cu evoluții spectaculoase in aproape toate domeniile, cu efecte care vor produce investiții in tehnologii IoT (Internet of Things) din partea unui numar din ce in ce mai mare de companii din diverse industrii. Daca fabricile din trecut au…

- Un experimentat medic șef de secție de ATI dintr-un spital din București deconspira ca, in ciuda solicitarii Ministerului Sanatații, chirurgii continua sa programeze operații ”ce pot fi facute și anul viitor”. El a rugat pastrarea anonimatului.-Care este situația in spitalul in care lucrați? Este pregatit…

- Fostul ofiter MAI, angajat DSP, care a fost confirmat ca fiind infestat cu coronavirus, ar fi in stare grava la Matei Bals, unde a fost mutat imediat dupa aflarea rezultatelor, spun surse convergente din sfera medicala si judiciara.Concret, explica sursele citate barbatul ar suferi de doua…