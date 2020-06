Coronavirus: Israelul a oprit supravegherea prin telefoanele mobile

Serviciul israelian de securitate interna, Shin Bet, a oprit urmarirea prin telefoanele mobile a purtatorilor de coronavirus, a declarat marti o sursa oficiala, invocand succesul alternativelor la controversata metoda de limitare a contagierilor, transmite Reuters.



Ocolind parlamentul in martie, cand epidemia se extindea, guvernul israelian a aprobat reglementari de urgenta care autorizau folosirea acestei tehnologii a Shin Bet, utilizata de obicei in scop antiterorist.



Grupuri de aparare a vietii private au contestat in justitie aceasta masura in timp ce deputatii discutau…