Coronavirus: Islanda va flexibiliza măsurile de restricţie la începutul lunii mai Islanda a anuntat marti o relaxare progresiva a masurilor de lupta impotriva noului coronavirus incepand din 4 mai, odata cu redeschiderea liceelor si universitatilor, potrivit AFP. Inchise de aproape o luna, liceele si universitatile isi vor putea incepe din nou cursurile la inceputul lunii mai; saloanele de coafura si muzeele vor fi de asemenea autorizate sa se deschida, iar daca restrictiile privind adunarile vor ramane in vigoare limita va trece de la 20 la 50 de persoane. In schimb, piscinele, salile de sport, salile de cinema, barurile si celelalte restaurante vor ramane inchise. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

