- Barajul pentru EURO 2020 dintre Islanda și Romania este in pericol. Nordicii au decretat stare de urgența din cauza coronavirusului. Islanda - Romania e programat sa se dispute pe 26 martie, la Reykjavik. Oficialitațile din Islanda au intrat in alerta dupa ce au fost detectate primele doua cazuri de…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa, scrie agerpres.ro.Acestea sunt primele cazuri cunoscute in Islanda care nu au legatura cu calatoriile internationale.

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa. Islanda și Romania se vor duela, pe 26 martie, in barajul pentru participarea la Euro 2020.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților…

- La nivel national, miercuri, sunt in carantina institutionalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (noul coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.

- Reykjavik, orașul in care naționala Romaniei va lupta pe 26 martie pentru calificarea la EURO 2020, e o capitala cu prețuri foarte mari și cu peisaje ca niște decoruri pentru literatura și pentru film Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in...

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, au susținut, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o conferința de presa referitoare la gestionarea situației privind noul Coronavirus (COVID- 19). Potrivit celor precizate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Romania este pregatita sa faca fața unui val de repatriere a romanilor din diferitele regiuni din lume afectate de corona virus. Orban a precizat ca au avut loc mai multe ședințe ale Comandamentului pentru Situații de Urgența care nu au fost anunțate. Totuși…