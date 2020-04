Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 din localitatea Branzeni, raionul Edineț a ajuns la 89. © Sputnik / Илья ПиталевCoronavirus in Moldova: Informațiile dimineții Informația a fost prezentata de reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale…

- Despre numarul de infectari in randul persoanelor care activeaza in instituțiile medicale a vorbit in aceasta dimineața directorul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Firma de bodyguarzi care a fost alaturi de Liviu Dragnea in timp ce se deplasa la procesul de la ICCJ, in aprilie 2019, a castigat un contract de un milion de euro cu Loteria Romana. „Loteria Romana a cumparat servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva…

- Situația la nivel județean, Instituția Prefectului Vrancea: In județul Vrancea, in data de 03 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2998 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 225 persoane. Instituțiile implicate…

- Amatoarele de bijuterii îsi pot completa colectia cu pandantive în forma de coronavirus. Accesoriile din argint au fost create de bijutieri din Rusia, iar cererea a explodat, odata cu cea de îmbolnaviri în lume, transmite Mediafax.„Am lansat acest model în forma…

- BACALAUREAT 2020. Olanda, care a anuntat peste 4.700 de cazuri de coronavirus, a inchis scolile din 16 martie. In aceste conditii, validarea sau nevalidarea diplomei de incheiere a studiilor va fi determinata doar pe baza notelor obtinute in timpul anului scolar. Noi modele de subiecte pentru…

- Noul sef al Garzii Forestiere Oradea, Remus Florin Motiu, numit in functie in ianuarie de Guvernul Orban, este functionar public si in acelasi timp detine o firma de transport, potrivit ebihoreanul.ro. Firma este inregistrata sa transporte inclusiv busteni, ceea ce ar insemna ca Motiu ar ajunge in situatia…