Coronavirus: Irlanda interzice adunările publice cu peste 5.000 de persoane până la sfârşitul lunii august Guvernul irlandez a anuntat marti ca va interzice adunarile publice cu mai mult de 5.000 de persoane pana la sfarsitul lunii august pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care a provocat 687 de decese pana in prezent in Irlanda, relateaza AFP si Reuters.



"Autoritatile locale au fost anuntate de guvern ca evenimentele care necesita o autorizatie pentru mai mult de 5.000 de persoane nu vor fi permise in perioada care urmeaza pana la sfarsitul lunii august", a precizat guvernul intr-un comunicat.



Dupa ce a ordonat inchiderea scolilor pe 12 martie, Irlanda a decretat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

