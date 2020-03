Irlanda va impune populatiei sale o izolare totala cu incepere de vineri la miezul noptii si pana la 12 aprilie pentru a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, a anuntat premierul Leo Varadkar, citat de AFP.



"Toata lumea trebuie sa ramana acasa, in orice circumstanta", a declarat el, precizand ca exceptii vor fi posibile pentru deplasarea la locul de munca, cumpararea de alimente, in interes medical sau pentru a face exercitii in apropierea domiciliului.