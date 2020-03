Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat astazi ca și-a facut testul pentru coronavirus, informeaza CNN. Șeful de la Casa Alba și-a facut testul vineri seara la insistența jurnaliștilor, avand in vedere ca a avut intalniri cu persoane din anturajul președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, declarate…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat la Casa Alba ca Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo (24 iulie-9 august) ar trebui amanate pentru anul viitor in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Jocurile Olimpice nu s-au disputat, doar din cauza razboaielor mondiale, la editiile de vara…

- ​Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca organizatorii ar trebui sa ia în calcul amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu un an, în contextul pandemiei de coronavirus, el precizând ca evenimentul nu ar fi la fel fara spectatori, cum probabil s-ar desfasura în…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat miercuri ca va decide ''la timp'' asupra unor posibile noi restrictii de calatorie dinspre si catre zonele infectate de noul coronavirus, relateaza AFP. ''Am putea sa facem acest lucru la timp. Acum nu este momentul potrivit…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze o vizita in India in perioada 24-25 februarie, la New Delhi si in statul Gujarat, de unde este originar premierul indian Narendra Modi, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Intr-un apel telefonic, in weekend, presedintele…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca Beijingul ''actioneaza foarte profesionist'' in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, care a infectat peste 30.000 de persoane in China continentala, relateaza AFP. Presedintele a indicat ca a avut ''o…

- Armistițiu in razboiul SUA-China. Acordul comercial intre cele mai mari puteri economice ale lumii, semnat la Washington Presedintele american Donald Trump si vicepremierul chinez Liu He au semnat miercuri asa-numita "Faza 1" a acordului comercial menita sa reduca tensiunile dintre cele doua…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca prima faza a acordului comercial cu China va fi semnata pe 15 ianuarie la Casa Alba, chiar daca detaliile acordului nu sunt in totalitate clare, transmite Reuters.