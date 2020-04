China s-a oprit sambata dimineata timp de trei minute, la ora locala 10:00 (02:00 GMT) intr-un moment de reculegere la nivel national in memoria persoanelor decedate ca urmare a imbolnavirii cu COVID-19, informeaza AFP. Sirenele au sunat pe intreg teritoriul celei mai populate tari de pe planeta, in timp ce masinile, trenurile si vapoarele au lansat semnale sonore in semn de omagiere a celor 3.326 de persoane decedate. In Wuhan, orasul cu 11 milioane de locuitori unde a inceput epidemia si care a inregistrat cea mai mare parte a deceselor, personalul medical s-a reunit intr-o ceremonie in care…