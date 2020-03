CORONAVIRUS, internaţional: India îi face de râs în social media pe cei care nu respectă restricţiile de circulaţie O patrula de politie din orasul Baliguda (statul Odisha, est) a surprins miercuri un grup de persoane care hoinarea pe strada, incalcand restrictiile de deplasare. Ca pedeapsa, politistii i-au fotografiat punandu-i sa tina afise cu textul: "Sunt un egoist. Pun in pericol comunitatea hoinarind pe strazi si nu-mi pare rau pentru asta". "Am difuzat fotografiile pe platforme de social media. Speram ca acest lucru sa impiedice alti oameni sa incalce protocoalele care au fost instituite", a declarat un responsabil al politiei locale. Atat in social media, cat si pe posturile de televiziune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

